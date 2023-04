L'autodemolitore abusivo su vincolo archeologico: nell'area nascosti 1,3 chili di hashish

Un'attività di autodemolitore priva delle prescritte autorizzazioni ambientali e urbanistiche. Uno sfasciacarrozze che ricade all’interno di vincoli paesaggistici ed archeologici. Questo quanto ha portato prima alla denuncia in stato di libertà dei due titolari dell'azienda e poi al sequestro dell'intera area. Nello 'sfascio' che si trova alla Magliana anche della sostanza stupefacente con conseguente sequestro di 1,3 chili di hashish.

Alto impatto

Il sequestro nell'ambito dei servizi alto impatto in atto nella Capitale, così come concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e poi disposto da ordinanza del questore. Negli ultimi giorni gli agenti deel XI distretto San Paolo, insieme al gruppo carabinieri di Roma – Nipaaf - e alla polizia di Roma Capitale, hanno effettuato mirati e coordinati controlli per la prevenzione e repressione dei reati nel quartiere Magliana anche a seguito di alcuni specifici episodi di illegalità e al perpetrarsi di reati predatori.

Controlli a Montesacro

Nella tarda serata di mercoledì, i poliziotti del III distretto Fidene Serpentara hanno svolto un servizio ad alto impatto con mirati servizi di controllo del territorio, nel corso dei quali sono state identificate 31 persone, di cui 2 stranieri. Inoltre, sono stati controllati 23 veicoli nel corso dei 5 posti di controllo.