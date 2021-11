Autocarro rubato abbandonato in mezzo al traffico del raccordo: ladro in fuga nella campagna

Ha lasciato l'autocarro rubato sulla corsia si sopparso del raccordo, in mezzo al traffico e si è dato alla fuga nella campagna adiacente. Si è chiuso così un inseguimento a tutta velocità sul raccordo anulare. Protagonista il ladro, conducente del mezzo rubato, e la polizia.

I fatti giovedì scorso quando la Polizia di Stato ha ricevuto la segnalazione dell’ingresso in autostrada dal casello di Orte in direzione Roma, di un autocarro rubato in provincia di Perugia. Le pattuglie della Polizia Stradale di Roma Nord, coordinate dalla sala operativa, si sono dislocate lungo il tratto autostradale interessato, andando a posizionarsi nei punti nevralgici in attesa del passaggio dell’autocarro.

Nonostante il segnale GPS del mezzo ricercato trasmettesse la propria posizione con alcuni minuti di ritardo, di lì a pochi minuti, l’autocarro è stato individuato dagli agenti sulla diramazione 18 dell’autostrada A1 all’altezza del Grande Raccordo Anulare.

Accortosi di essere seguito della Polizia, l’autista dell’autocarro ha aumentato la sua velocità, immettendosi sul Grande Raccordo, percorrendolo a forte velocità ed effettuando manovre pericolose con lo scopo di creare disturbo alla circolazione. Vistosi raggiunto dalla pattuglia della Polizia Stradale, il conducente dell’autocarro ha arrestato la marcia sulla corsia di sorpasso del GRA, abbandonando il mezzo e dandosi alla fuga nella campagna adiacente.

Vista la grave situazione di pericolo i poliziotti hanno immediatamente segnalato il veicolo fermo sulla corsia di sorpasso e una volta rallentato il traffico, sono riusciti rimuovere l’autocarro abbandonato senza conseguenze per i numerosi utenti che in quel momento percorrevano il Raccordo Anulare.

All’interno dell’autocarro gli agenti hanno rinvenuto due mezzi d’opera ed altri attrezzi vari anch’essi oggetto di furto. I mezzi e le attrezzature sono stati restituiti ai legittimi proprietari, sono attualmente in corso le indagini per individuare gli autori del furto.