Incidente a Magliana, finisce con l'autobus contro un muro: "Ho visto arrivare un'auto e ho sterzato"

Avrebbe visto un'auto sfrecciare dopo aver invaso la corsia di marcia, così ha sterzato ed è finito contro il muro di cinta sotto un palazzo. È la versione del conducente di un bus Atac - fortunatamente rimasto illeso - protagonista di un incidente avvenuto nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno, in via della Magliana.

L'impatto all'altezza del civico 713. Sul posto il personale del 118 e la polizia locale con il gruppo Eur. Secondo quanto appreso nell'autobus, diretto al deposito, oltre al conducente c'era un suo collega in Atac, finito in ospedale in codice azzurro. Insomma, tanto spavento e nessun ferito grave. L'impatto, tuttavia, è stato violento. La parte anteriore del mezzo è andata distrutta. L'autista ha raccontato di aver sterzato repentinamente dopo aver visto un'auto in contromano che aveva invaso la corsia. La versione dell'uomo è al vaglio della polizia locale che indaga.