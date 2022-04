Paura a Magliana, autobus distrutto dalle fiamme

Autobus in fiamme nel primo pomeriggio di sabato nei pressi del deposito Atac di Magliana, in via Candoni.

Il rogo, stando a quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, è divampato all’improvviso mentre l'autobus transitava davanti al deposito.

Il mezzo incendiato fa parte della flotta di Roma Tpl e serviva la linea 771: l'autista è immediatamente sceso e ha poi chiesto aiuto vedendo le fiamme prendere vigore.

Sul posto sono arrivati prima i dipendenti Atac presenti al deposito, che hanno assistito alla scena, e poi sono sopraggiunti polizia locale e vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Accertamenti in corso per chiarire le cause del rogo.