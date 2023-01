Guasto sulla Togliatti, bus Atac avvolto dal fumo

Molto fumo, ma nessun danno grave. È il bilancio del guasto che ha interessato un autobus che nella notte tra venerdì e sabato stava percorrendo la Togliatti e che si è bloccato a bordo strada.

Il conducente del mezzo, un bus Atac che serve le linee notturne, ha fermato la corsa intorno a mezzanotte e mezza, dopo avere visto una densa nube di fumo salire dalla parte posteriore. Ha quindi fatto scendere i pochi passeggeri a bordo e chiamato i vigili del fuoco.

L’autobus è stato messo in sicurezza e poi rimorchiato in rimessa per le riparazioni. Dagli accertamenti è emerso che a causare il fumo è stato un surriscaldamento vicino al tubo di scarico.