L'autobus riparte, lui resta a terra, insulta il conducente e rompe il finestrino del mezzo

Le porte dell'autobus che sostituisce la metro A si chiudono senza aspettarlo e lui, un ragazzo romano di 22 anni, resta a piedi. Così il giovane, arrabbiato, se la prende con il conducente, insultandolo, per poi rincorrere il mezzo e prendere a pugni il vetro laterale dell'autobus, danneggiando il finestrino e costringendo l'autista Atac a rientrare in deposito.

È quanto successo alle 23 di ieri in via Candia. Sul posto i carabinieri del radiomobile, bloccati mentre erano di passaggio dallo stesso autista. Denunciato il responsabile del danneggiamento, il ragazzo è stati portato al pronto soccorso del Santo Spirito in codice giallo per le lesioni alla mano. Una volta medicato, dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio.