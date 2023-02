Sbaglia strada, fa inversione di marcia e danneggia il bus. Nei guai un autista dell'Atac

Ha sbagliato strada e ha fatto un'inversione di marcia, danneggiando il bus della linea 916 che stava guidando. Il tutto con i passeggeri a bordo. La manovra potrebbe costare caro a un conducente Atac, con l'azienda dei trasporti di Roma già al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il bus filmato in un video poi diffuso sui social e su Welcome To Favelas, è uno di quelli della linea 916, che collega piazza Venezia e viale Andersen. La linea si vede e il numero di vettura anche. Elementi che aiutano le indagini interne di Atac che si baserà anche sul registro di chi era in turno su quella linea. Meno semplice, almeno per il momento, capire quando è avvenuto il fatto. Atac avrà bisogno di tempo per individuare il dipendente che ora rischia un provvedimento.