Ubriaco si mette in mezzo alla strada, blocca autobus e picchia i vigili

Ha bloccato la strada e l'autobus della linea 062 nella mattinata di ferragosto rendendo impossibile la prosecuzione della corsa sul lungomare di Ostia. Allertati dal conducente del mezzo pubblico, sono accorsi gli agenti del X Gruppo Mare che hanno cercato di bloccare un peruviano di 50 anni.

L'uomo in palese stato di alterazione da alcol, si è però scagliato contro i vigili spintonandoli e aggredendoli. Tratto in arresto è stato portato presso il gruppo dove ha continuato ad avere reazioni fuori controllo.

Per lui è stato fissato, in data odierna, il rito direttissimo per interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento di beni pubblici. L'uomo risultato essere sprovvisto di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti è stato disposto anche l’ordine di allontanamento per ubriachezza molesta.