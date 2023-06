Danneggia la transenna e finisce con l'auto dentro una voragine

Un'auto in buca. Una distrazione, una transenna segnalata non vista dal conducente. Questo quanto avrebbe causato un atipico incidente stradale, con una vettura terminata con la parte anteriore in una voragine. Succede alla Balduina, dove la strada è stata chiusa da alcuni giorni.

L'intervento degli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco intorno alle 21:00 di giovedì 15 giugno all'altezza del civico 19 di via della Balduina. Qui il conducente di una Toyota Yaris non ha visto - ho forse ha calibrato male gli spazi - la recinzione arancione che delimita i lavori in corso dei tecnici del gas ed è finita con la parte anteriore nella voragine. Recuperata la vettura, la ditta che si occupa dei lavori ha provveduto a ripristinare il transennamento con l'affissione di un cartello che indica "strada chiusa".

Voragine alla Balduina in relazione alla quale è intervenuto il presidente della commissione lavori pubblici del municipio XIV Lorenzo De Santis che su facebook scrive: "Nelle ultime settimane si sono verificati degli episodi di cedimento in via della Balduina. Inizialmente l’ente municipale è intervenuto, e svolte alcune verifiche in relazione alle sue competenze aveva provveduto alla chiusura della voragine. Circa una settimana fa, si è nuovamente verificato il cedimento. A questo punto è stata fatta intervenire Acea, la quale a seguito di videoispezione ha escluso danni idrici. Oggi interverrà il CSIMU Ufficio voragini per ulteriori approfondimenti, di cui vi lascerò aggiornamenti".

Auto in una voragine al Quartiere Africano

Una immagine simile si era presentata mercoledì pomeriggio al Quartiere Africano. In quel caso a finire in una voragine - apertasi durante il nubifragio che si stava abbattendo sulla Capitale - furono due macchine, una Smart e una Polo, che si trovavano regolarmente in sosta in piazza Addis Abeba.