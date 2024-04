Finestrini sfondati e decine di auto vandalizzate. "Servono più agenti e carabinieri nel quartiere"

Una lunga scia di finestrini rotti. Almeno dieci auto vandalizzate nel quartiere Portuense da via Mancini a via Giannetto Valli. Atti vandalici, nessun furto. Una scena già vista anche in altri quartieri di Roma e che ha mandato ancora una volta su tutte le furie e i residenti che sui social si sono sfondati.

Che i cittadini siano stanchi, lo sottolinea anche Marco Palma consigliere di Fratelli d'Italia nel municipio XI: "La notte scorsa, tornando a casa ho notato un'auto danneggiata con il vetro rotto. Arrivato nella vicina via Giannetto Valli ho iniziato a vedere brillare sulla mia destra l'asfalto, uno sbrilluccichio continuo e alzando lo sguardo, una dopo l'altra, vetri delle auto in sosta distrutti da un'azione senza soluzione di continuità, con una decina di auto colpite".



"Stamattina sono ripassato ed ho incontrato un mio amico, Massimo, che stava rivestendo la sua auto, aziendale. Mi confidava la preoccupazione di alcuni suoi vicini di casa che avevano visto le due macchine di famiglia entrambe colpite", ha sottolineato Palma. D'altronde nella notte e nelle prime ore della mattina di sabato tra i residenti c'è stato un tam tam di scambio di informazioni dove ognuno avvisava il vicino di casa dello spiacevole risveglio.

"È una condizione nella quale è necessario intervenire prevenendo con attività di controllo più serrate, soprattutto nei luoghi aggregativi del quartiere della movida notturna", ha spiegato Palma.

Il consigliere municipale ha preannunciato che lunedì presenterà in consiglio "una mozione in tal senso, magari con la richiesta di una maggiore presenza da parte delle volanti del commissariato San Paolo e dei carabinieri della stazione di Villa Bonelli". La fotografia arrivata dal quartiere Portuense non è l'unica. Già in passato situazioni simili si sono vissute all'Esquilino, Monteverde, nella zona di Salone, del Centro Storico e a San Lorenzo.