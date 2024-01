L'auto rubata con targa di altra vettura usata per compiere rapine, fermato pregiudicato

Un'auto rubata con telaio contraffatto e targhe fatte sparire da un'altra vettura. Alla guida un pregiudicato dei Castelli Romani con il forte sospetto degli inquirenti che la macchina fosse pronta per mettere a segno delle rapine. A fermarla agenti della polizia locale e carabinieri impegnati in un servizio di controllo a Ciampino.

Il dispositivo finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai furti in abitazione e alle occupazioni abusive di immobili pubblici, a seguito di un’attenta attività di indagine, ha consentito ai militari della tenenza di Ciampino e ai poliziotti municipali della polizia locale di Ciampino, di fermare un pregiudicato alla guida di un’auto rubata che utilizzava targhe sottratte a un altro veicolo utilizzando, inoltre, parti di ricambio con matricola del telaio non proprio. La vettura era impiegata, con molta probabilità, per favorire la commissione di altri reati sui quali sono in corso ulteriori attività di accertamento.

Tutti gli escamotages utilizzati, comunque, non hanno ingannato il dispositivo di controllo Targa System che ha fornito informazioni capillari in merito agli spostanti giornalieri, consentendo ai vertici delle forse di polizia direttamente intervenute, di intercettare l’uomo su via Appia Nuova, nel tratto di competenza della città di Ciampino.

Il cinquantenne di nazionalità italiana, residente ai Castelli Romani, non ha potuto darsi alla fuga, tenuto conto del blitz fulmineo messo in atto con l’utilizzo dei veicoli in borghese e di servizio della polizia locale di Ciampino e dalle vetture dell’Arma dei carabinieri.

Denunciato e con autovettura sottoposta a sequestro l’uomo dovrà rendere conto dei diversi illeciti commessi penali e amministrativi, primo fra tutti la ricettazione.