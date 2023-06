Auto precipita sui binari da un cavalcavia durante inseguimento, treni in tilt. La rabbia dei pendolari

Un'auto è precipitata nella mattinata di oggi, giovedì primo giugno, da un cavalcavia provocando lo stop della linea ferroviaria Roma-Cassino. La macchina con a bordo tre uomini era in fuga durante un inseguimento. I tre che erano a bordo non si sono fermati all'alt e sono attualmente ricercati dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro.

Tutto è iniziato questa mattina verso le 4.30 ad Artena, in provincia di Roma, in via Latina. I militari dell'Arma hanno notato un'auto con delle persone a bordo sospette che non si è fermata all'alt. Ne è nato un inseguimento che è terminato a Segni dopo che l'auto con a bordo i fuggitivi è uscita fuori strada.

I tre, quindi, si sono allontanati a piedi nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce. All'interno del veicolo i carabinieri hanno trovato vari arnesi utilizzati per lo scasso e materiale vario, probabile refurtiva. Il tutto mentre l'auto dei ladri ha di fatto bloccato la circolazione dei treni.

I treni, carichi di studenti e lavoratori pendolari diretti nella Capitale, si sono fermati per tre ore nelle varie stazioni. Molti pendolari hanno espresso la propria rabbia sui social.