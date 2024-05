Le auto di studenti e giovani medici cannibalizzate ogni giorno: "Andare al Sant'Andrea è diventato pericoloso"

Auto cannibalizzate, depredate. Sportelli e volanti rubati, ma anche specchietti e pneumatici distrutti, tergicristalli alzati o spaccati e righe lungo le fiancate. Andare all'università in macchina, come sottolineano gli studenti di medicina della Sapienza che frequentano l'ospedale Sant'Andrea, è diventato "pericoloso e stressante".

E la questione parcheggi "pericolosi" riguarda pure medici specializzandi e strutturati, non solo gli studenti. I posti del nuovo edificio universitario sono infatti riservati ai soli dipendenti della Sapienza e al personale amministrativo. Ma i ragazzi non ci stanno e hanno alzato la voce. Su Instagram esiste una community, 'Spotted Sant'Andrea', che ha raccolto le foto e le denunce di chi ha subito quegli atti che, in molti, chiamano "violenze".

L'odissea del posto auto

Non solo. Le studentesse e gli studenti hanno anche stilato un documento e messo insieme una serie di proposte. "Il nostro polo a oggi conta circa 1400 studenti, frequentanti corsi biomedici come medicina e chirurgia e diverse tipologie di professioni sanitarie, e sebbene ne siamo tutti orgogliosi ora siamo anche stanchi e preoccupati", raccontano al nostro quotidiano.

"Fin dal primo giorno condividiamo con pazienti, professionisti e chiunque giunga all'ospedale, accanto al quale ci troviamo, due aree parcheggio gratuite che contavano oltre 200 posti circa in totale e un parcheggio privato a pagamento da circa 250 posti", spiegano. Data la grande affluenza le situazione dei posti auto, in sostanza, per molti è già critica.

Parcheggi cari o abusivi

"Circa un anno fa, con l'inizio di alcuni lavori, sono stati tolti parcheggi gratuiti, convertiti in posti auto per disabili, senza che fossero forniti dei sostituti fruibili da studenti, pazienti e dagli stessi professionisti sanitari che lavorano nell'edificio e gli scarsi posti rimasti sono gestiti da due parcheggiatori abusivi, che chiedono 5-10 euro per lasciare posteggiare e non hanno riserve nell'avanzare minacce qualora non si elargisse quella somma", raccontano gli studenti che sottolineano anche come "malgrado sia presente un parcheggio privato, la direzione ha rimosso la tariffa agevolata di 4 euro al giorno per studenti e pazienti/parenti e le tariffe a settembre del 2023, hanno subito un rincaro smisurato diventando proibitive toccando 15 euro al giorno".

In sostanza, secondo loro, o si paga - tanto - il parcheggio autorizzato, oppure si paga - tanto lo stesso - la "tassa" al parcheggiatore abusivo di turno. I rappresentanti degli studenti della facoltà hanno provato più volte, fin dal 2021, a sollevare la problematica, ma le risposte fornite dai vari responsabili sono "elusive e inconcludenti", ammoniscono ancora da 'Spotted Sant'Andrea'.

Le strade pericolose

E così, di recente, gli studenti che non riescono ad accaparrarsi i posti paganti (legali o meno) sono stati costretti a cercare alternative nei dintorni, usufruendo per esempio dei parcheggi in via Lydia Monti, via Parabiago e via Trotula de Ruggiero, ma le vetture in quelle zone vengono vandalizzate all'ordine del giorno.

"I danni principali riguardano gomme trafitte, cerchioni rubati, finestrini spaccati per rubare all’interno delle vetture, intere fiancate rigate, parafanghi sfregiati, tergicristalli rotti, specchietti sfondati, ruote rubate e intere parti d'auto completamente rimosse", denunciano gli studenti che assicurano cono molti gli esposti già fatti alle forze dell'ordine.

Mancano le alternative

Come se non bastasse, per altro, le strade sopra citate distano a "circa dieci minuti a piedi" dal Sant'Andrea e "l'unica via percorribile è fatta di strette curve, sprovvista di marciapiede, non presenta illuminazione e una vegetazione incolta che non permette una visuale sicura".

Anche l'alternativa dei mezzi pubblici si dimostrerebbe impraticabile, poiché oltre "a essere quasi assente il collegamento, le due linee di bus non consentono di raggiungere il polo, tra attese quotidiane infinite, di almeno 45 minuti, e corse che saltano di sovente".

La proposta

"Siamo stanchi, preoccupati e amareggiati perché siamo ignorati da tutti e andare avanti così non è possibile", ammoniscono gli studenti che sono pronti anche a fare delle proposte: "Vorremo solo poter frequentare la nostra università e siamo consapevoli che, sorgendo l'azienda ospedaliera e l'annesso polo in un'area naturale protetta (il Parco di Veio ndr) sia quantomeno complesso richiedere un’altra area parcheggi, per questo si potrebbero riqualificare spazi come l'ex centro sportivo 'Veio Sporting Club', ormai abbandonato che si trova esattamente di fronte l'ospedale. Abbiamo bisogno che si agisca per porre rimedio ad una situazione disastrosa che impedisce ai futuri medici di questo Paese di poter essere formati, ai professionisti di svolgere il loro lavoro e a pazienti e parenti di ricevere le cure necessarie senza dover affrontare un'odissea quotidiana".