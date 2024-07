La centrale dove venivano smontate le auto rubate a Roma

Finivano in provincia di Roma dove venivano smontate e tagliate numerose auto rubate nella Capitale: Bmw, Audi, Mercedes e via dicendo sparite nei mesi di maggio e giugno e poi trovate a Segni, dove i carabinieri hanno arrestato due uomini del posto - un 63enne e un 42enne - per riciclaggio in concorso.

Sono stati i militari dell'aliquota radiomobile del norm di Collfeerro a sorprendere i due, su un terreno privato di loro proprietà, mentre erano intenti a sezionare un’auto risultata rubata con un frullino elettrico e una fiamma ossidrica collegata a una bombola di acetilene.

L’immediata perquisizione all’interno dell’area circostante ha consentito di rinvenire 10 autovetture smontate (3 Bmw, Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Kia, Seat e Hyundai) tutte provento di furto, all’interno di abitazioni o nelle loro pertinenze, tra il mese di maggio e giugno di quest’anno, in tutta la provincia di Roma.

Nel medesimo contesto sono state identificate due persone, un 45enne e una 37enne, residenti in provincia di Frosinone che verosimilmente coadiuvavano gli arrestati nelle attività di sezionamento e smontaggio delle autovetture rubate con lo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. La loro posizione è al vaglio della procura della Repubblica di Velletri, mentre per il 63enne e il figlio 42enne, si sono aperte le porte del carcere di Velletri.