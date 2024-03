Ruba auto da un garage e ricicla i pezzi smontati: preso "cannibale" delle quattro ruote

Ha rubato due auto da un garage, poi le smontava così come aveva già fatto anche per altre macchine già rubate. I carabinieri di Tivoli, dopo una indagine, sono riusciti a bloccare gli affari di un "cannibale" delle quattro ruote, un 31enne che proprio nell'area della provincia di Roma aveva già colpito all'altezza di via dei Bagni Vecchi.

Nel box usato dall'uomo, i carabinieri hanno trovato le auto e altri parti di diverse vetture. Gli indizi acquisiti dagli investigatori, hanno dunque consentito alla procura di chiedere e ottenere dal gip di Tivoli l'ordinanza di custodia cautelare a carico del 31enne, che è stato tradotto nel carcere di Rebibbia in esecuzione del provvedimento restrittivo. Già in passato, proprio in quella zona, era stato scoperto un capannone dove venivano smontate le auto rubate.