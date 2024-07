"Troppo grande per il centro urbano", danneggiatore seriale riga le auto con le chiavi

Con una chiave rigava le auto in sosta a Ciampino. Un danneggiatore seriale, un cittadino italiano di mezz’età, residente ai Castelli Romani, approfittava delle ore serali per passeggiare nel centro cittadino e danneggiare i veicoli parcheggiati nel comune alle porte di Roma.

L’uomo, che non ha saputo spiegare il perché di tali gesti, utilizzando mezzi diversi e muovendosi prevalentemente a piedi, si recava nel centro cittadino di Ciampino, nello specifico nei pressi di piazza della Pace, per rigare e forare pneumatici ai veicoli che lo infastidivano applicando un “giustizialismo” tanto personale quanto scellerato.

L’uomo ha però commesso l’atteso errore che ha permesso ai poliziotti municipali di chiudere il cerchio. Un paio di giorni prima di danneggiare un’aut, ha discusso con uno dei proprietari criticandone il veicolo poiché “troppo grande per il centro urbano”. La descrizione fornita, intrecciata all’analisi dei dati del sistema di videosorveglianza, ha permesso di risalire all’uomo che incredulo si è trovato spiazzato non potendo far altro che ammettere le proprie colpe.

L’attività d’indagine, chiusa in un mese, direttamente coordinata dal vice commissario Alessandro Fortuna sotto la guida del comandante e con l’ausilio dell'agente C.D. per l’ambito di polizia scientifica, ha permesso di incastrare l’uomo e far si che lo stesso, in accordo tra le parti, ripagasse immediatamente i danni cagionati a tutti e cinque i veicoli danneggiati.