Aurelio: sequestrato veicolo con articoli contraffatti, erano destinati alle bancarelle in strada

Un'auto usata come deposito di merce contraffatta da vendere sulle bancarelle. Succede in zona Aurelio dove gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro un veicolo, usato come deposito di prodotti contraffatti. Insospettiti dal comportamento di un uomo, che si aggirava intorno ad un'auto in sosta, gli agenti si sono avvicinati per un controllo. Alla vista degli operanti , l'abusivo si è dato alla fuga, lasciando l’auto aperta con dentro un grande quantitativo di borse, giacconi, scarpe e accessori vari di abbigliamento, con marchi falsi di note aziende della moda.

La scoperta nell'ambito del potenziato piano di controlli da parte dei 'caschi bianchi' capitolini per contrastare i fenomeni irregolari legati all'abusivismo commerciale, con una vigilanza mirata nelle località di maggiore interesse commerciale e turistico della Capitale. Le verifiche hanno portato, solo nelle ultime settimane, al sequestro di oltre 17mila articoli venduti illegalmente.

Colosseo, Trastevere, piazza di Spagna, Fontana di Trevi e le altre principali vie e piazze del Centro Storico sono tra le aree dove si è concentrato il maggior numero di interventi da parte deI personale del I Gruppo Centro "ex Trevi".

Ulteriori accertamenti hanno riguardato anche il quartiere Garbatella: qui gli agenti del VIII Gruppo "Tintoretto" hanno eseguito una serie di accertamenti presso le attività commerciali di zona, procedendo al sequestro di oltre 300 chili di prodotti alimentari, perlopiù frutta e verdura, per mancata osservanza delle regole sulla corretta esposizione della merce sul suolo pubblico. Gli alimenti sono stati devoluti ad un'associazione impegnata in iniziative di solidarietà e promozione sociale.