Inseguimento a Roma Nord, auto e volante della polizia fuori strada: un ferito

Un'auto e una volante della polizia giù dalle scale, in bilico a sfiorare i negozi. Si è concluso così un inseguimento che ha attraversato tutta Roma Nord, partendo, secondo quanto apprende RomaToday, da via Flaminia altezza raccordo per concludersi nella zona di Monte Mario.

I fatti alle 15.40 quando l'uomo a bordo, un 43enne argentino, per motivi ancora da accertare, non si è fermato all'alt della polizia su via Flaminia. Ne è nato un inseguimento. Dieci minuti dopo giunti in viale Monfortani, zona Monte Mario, l'impatto tra la volante e la Peugeot, con entrambe le vetture finite giù dalle scale, a sfiorare i negozi presenti.

Ad avere la peggio il fuggitivo rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato portato al Gemelli dove è giunto in codice rosso: secondo quanto si apprende non corre pericolo di vita. Lievi contusioni per gli agenti del commissariato Ponte Milvio. Sul posto anche i tecnici dell'Italgas: le auto infatti nell'impatto hanno colpito una centralina del gas, messa in sicurezza dall'intervento dei tecnici.