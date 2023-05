Rubano auto a noleggio, la cannibalizzano e la scaricano in una strada di periferia

Rubata, cannibalizzata e poi abbandonata spogliata delle parti meccaniche ed elettroniche in una strada senza uscita della periferia est della Capitale, con quello rimasto della vettura legato a un palo. Un sistema rodato, non nuovo, con la macchina ritrovata lunedì mattina abbandonata a Nuova Ponte di Nona. Proprio a Colle degli Abeti, poco meno di due settimane fa, un'altra vettura era stata ritrovata nelle stesse condizioni in via Salvatore Di Lorenzo. Rubate e cannibalizzate in officine specializzate, quel che rimane dell'auto viene abbandonato e incatenato a un palo per consentire lo scarico rapido dal furgone dove viene trasportata, risparmiando ai professionisti dello smontaggio, il lavoro di taglio.

Sono stati i vigili del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale, in servizio di controllo del territorio, a trovare la vettura cannibalizzata in via Fausto Corini. Completamente spogliata di sportelli, vano motore, cofano e bagagliaio, oltre che di tutte le parti elettroniche e la strumentazione di bordo, i caschi bianchi sono quindi risaliti al proprietario della vettura, un uomo residente alla Borghesiana che aveva noleggiato l'auto, poi rubata sotto casa lo scorso 18 di maggio. Proprio nello stesso quartiere del VI municipio delle Torri lo scorso giovedì era stata rubata una Fiat Panda, poi trovata in parte smontata poco distante dal luogo in cui era sparita.

Un fenomeno criminale in continua evoluzione quello delle vetture rubate e poi cannibalizzate, che in questi primi mesi del nuovo anno ha subito un incremento delle denunce del 30 per cento rispetto ai primi mesi del 2022. "Viviamo oramai in una città dove i furti e i criminali operano alla luce del giorno escogitando ogni volta un nuovo sistema - l'allarme lanciato da Marco Milani, segretario romano del Sulpl della polizia locale -. È necessaria la presenza in pianta stabile in città di almeno 8350 agenti in strada e in ufficio. Ben venga il concorso per l'assunzione di nuovi colleghi, ma 800 sono ancora pochi, non sufficienti a garantire uno standard di sicurezza adeguato a una capitale europea come Roma".