Notte di fuoco a Portonaccio: incendiate cinque auto

Notte di fuoco a Roma nord est dove sono state incendiate cinque auto. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte a Casal Bertone.

La prima richiesta d'intervento al 112 intorno alle 4:00 della notte del 10 marzo da via Luigi Vittorio Bertarelli. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Sant'Ippolito assieme ai vigili del fuoco che hanno poi spento le fiamme. Alle 8:00 di venerdì mattina una seconda chiamata al numero unico per le emergenze da parte di un altro automobilista che svegliatosi per recarsi a lavoro ha trovato i resti della sua macchina carbonizzata all'altezza dell'incrocio con via San Romano.

Restano da accertare le cause del rogo, fra le ipotesi non si esclude quella dell'incendio doloso.