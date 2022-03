Auto in fiamme a Roma e Frascati, indagano i carabinieri

Tre auto in fiamme nella notte tra Roma e Provincia. Una Alfa Romeo Giulietta è andata a fuoco in Circonvallazione Clodia, a pochi passi dal tribunale penale di Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Trionfale.

L'auto è andata distrutta, mentre è stata danneggiata un'altra vettura parcheggiata accanto. Altra auto distrutta da un incendio in via Luciano Manara, a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Si tratta di una Lancia Ypsilon completamente bruciata. Sul posto i militari di Frascati. Indagini in corso per stabilire con certezza le cause dei roghi.