Dottoressa vittima della banda del pit stop, auto cannibalizzata mentre era al lavoro

Continuano i casi di auto cannibalizzate a Roma. L'ultimo episodio alla stazione Tiburtina, in pieno giorno. Vittima una dottoressa che ha raccontato a RomaToday la sua disavventura: "Avevo lasciato la mia Smart lì parcheggiata alle 8 del mattino e alle 18.30 l'ho ritrovata così, senza pneumatici".

A soccorrerla sono stati i carabinieri: "Mi hanno poi aiutata i carabinieri di Casal Bertone a trovare un carroattrezzi, sono stati bravissimi, mi hanno prestato una assistenza davvero encomiabile. Sono medico e avevo parcheggiato per prendere il treno e lavorare in Umbria come tutte le settimane", ha spiegato al nostro quotidiano aggiungendo che secondo lei "sarebbe il caso di mettere delle telecamere nei parcheggi della stazione Tiburtina per evitare furti e atti vandalici".

A ripulire l'auto della dottoressa è stato quella che qualcuno ha etichettato il gruppo come la banda del pit stop. Un appellativo in voga per chi commette furti simili, come già accaduto nella zona nord della Capitale e nel quadrante sud est.

I precedenti

Di certo il fenomeno della auto cannibalizzate è esteso in tutta Roma. Casi simili si sono registrati al Villaggio Prenestino, alla Romanina e Fonte Meravigliosa, dove sono state depredate sette auto in tre giorni. Una recente indagine dei carabinieri ha permesso anche di scoprire un mega deposito a cielo aperto di parti di auto. Il blitz è stato effettuato dalla tenenza di Guidonia Montecelio.

Prima ancora, lo scorso novembre, a Tivoli Terme, i militari dell'Arma avevano scoperto un capannone all'interno del quale due uomini erano stati sorpresi a smontare e tagliare un furgone. E ancora, a ottobre, un box con 15 autovetture in fase di smontaggio era stato scoperto in località Pichini, sempre Guidonia Montecelio.

D'altronde, da tempo, la crisi delle materie prime e della componentistica delle auto ha aumentato le difficoltà di approvvigionamento di ricambi e materiali, dilatando i tempi di attesa a danno degli automobilisti. La causa della carenza dei materiali dipende sostanzialmente dalla guerra in corso tra russi e ucraini. E così nella Capitale è aumentato il numero dei furti, non delle macchine, ma dei ricambi stessi. Marmitte, pneumatici, volanti, airbag, specchietti e cruscotti.