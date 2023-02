L'auto con il doppio fondo per nascondere 40 chilogrammi di hashish

Quaranta chilogrammi di hashish intercettati e sequestrati dalla polizia. Droga nasconda nel doppio fondo di un'auto. Nel pomeriggio di venerdì scorso, gli agenti del XIV distretto Primavalle hanno bloccato due giovani, a Torresina, mentre stavano caricando del materiale in un'auto.

La vettua aveva un doppio fondo - predisposto per l'occultamento di materiale stupefacente - all'interno del quale sono stati trovati 7 chilogrammi di hashish. La successiva perquisizione presso un deposito nella disponibilità di uno dei due ha consentito il rinvenimento di altri 33 chilogrammi di hashish e di oltre un etto di cocaina.

I due uomini, rispettivamente di 26 e 20 anni, sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio. La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto, dal GIP del Tribunale di Roma, la convalida dell’arresto per entrambi che, al termine dell’udienza, sono stati condotti in carcere in esecuzione della misura della custodia cautelare emessa nei loro confronti.