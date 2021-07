Vandali scatenati nella notte: a parco delle Sabine danneggiate numerose auto

Vandali in azione questa notte nella zona di Parco delle Sabine dove numerose autovetture sono state danneggiate da quella che si suppone essere una banda di giovanissimi. La segnalazione alla polizia alle 4.00 di notte quando un residente di via Wanda Osiris ha segnalato la presenza di un gruppo di ragazzi intenti a danneggiare la auto, rompendo specchietti, finestrini e danneggiando parti della carrozzeria.

Immediato l'arrivo delle volanti della polizia sul posto, con il gruppo di vandali però che si era già dato alla fuga. Numerose le vetture danneggiate, tutte nella stezza zona, Porta di Roma-Parco delle Sabine nell'isolato tra le vie Wanda Osiris, via Piero Tellini, via Franco Franchi e via Adolfo Celli. Sul posto sono stati rinvenuti dei blocca pedali, usati per vandalizzare le auto.

Ventisei, secondo quanto abbiamo potuto appurare sul posto, le auto danneggiate. Di ora in ora preò il numero delle auto danneggiate cresce, con i residenti protagonisti di un risveglio amaro e uniti dallo stesso destino. Ad indagare gli uomini del commissariato Fidene che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza in zona.

Secondo quanto raccolto da varie testimonianze ad agire sarebbe stato un gruppo composto 5 giovanissimi: "Due rompevano le auto e tre erano in macchina appostati. Quando un residente gli ha urlato contro, loro con fare arrogante hanno risposto "Qui comandiamo noi..:". GUARDA IL VIDEO