Auto distrutte per l'arrivo di Lukaku: Adr citata per danni. Ricorso al giudice di pace

Citata in giudizio per danni. La richiesta economica è stata avanzata dai proprietari di tre auto nei confronti di Adr (Aeroporti di Roma) Mobility, ritendendola responsabile del danneggiamento delle auto sopra le quali si arrampicarono e saltarono i tifosi romanisti dopo lo sbarco all'aeroporto di Ciampino - era il 31 agosto scorso - del neo acquisto dell'As Roma Romelu Lukaku. A presentare ricorso davanti al giudice di Pace del tribunale di Velletri - competente per territorio - l'avvocato Massimo Cavatorta. Tre i proprietari - e lavoratori all'aeroporto Pastine - che hanno citato in giudizio Adr. Fra loro il fidanzato di Martina Innamorati, il proprietario della Fiat Panda rossa schiacciata e danneggiata dal peso dei tifosi divenuta tristemente famosa in seguito ad alcuni video diffusi sul web. Utilitaria italiana rottamata per l'impossibilità di ripararla. Alla macchina se ne aggiungono altre due: una Nissan Qashai il cui proprietario ha richiesto 10mila euro di danni e una Suzuki Swift danneggiata per quasi 7mila euro (6.690).

I fatti avvennero nel pomeriggio dello scorso 31 agosto quando all'aeroporto di Ciampino, dall'aereo pilotato dal presidente dell'As Roma Dan Friedkin, sbarcò l'attaccante belga. Tifosi in delirio ma anche vandali. I video testimoniarono il danneggiamento di almeno sette vetture, schiacciate dal peso dei tanti romanisti che invasero il parcheggio 9 dell'aeroporto Pastine. Area di sosta gestita proprio da Adr Mobility, "che non avrebbe però tutelato i proprietari delle auto", le parole dell'avvocato Cavatorta a RomaToday.

La controversia si giocherà tutta su chi doveva tutelare l'area di sosta teatro dei danneggiamenti. Da Adr, contattata da RomaToday, non filtrano dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto la nostra redazione ha potuto ricostruire, quel giorno alcune auto erano stato portate via in maniera preventiva proprio da Aeroporti di Roma. Il tutto fino all'arrivo della comunicazione ufficiale da parte delle forze di polizia che hanno preso sotto la propria responsabilità l'area. All'interno il parcheggio non era stato svuotato e da lì i danneggiamenti.

Secondo il ricorso presentato al giudice di pace del tribunale dei Castelli Romani il parcheggio 9, dove vennero radunati i tifosi della Roma, è riservato ai lavoratori aeroportuali, che versano una somma mensile per consentire ad Adr Mobility di sostenere i costi dell'area di parcheggio. Fra loro anche i proprietari delle tre auto che hanno citato in giudizio Aeroporti di Roma.

Come spiega l'avvocato del Foro Romano Massimo Cavaterra: "Abbiamo presentato nel ricorso anche un filmato di Youtube dove si vedono i preparativi al parcheggio 9 per l'arrivo del giocatore. Sono chiaramente visibili i carroattrezzi che spostano alcune vetture. Ma c'è un profilo di responsabilità di Adr. Nelle immagini si vede come le macchine siano state spostate solo di pochi metri non per tutelare i proprietari ma solamente i tifosi che di lì a poco invasero il parcheggio 9".

Danneggiamenti alle auto che si trovavano in sosta al parcheggio 9 del Pastine in relazione alle quali c’è anche un’inchiesta della procura di Tivoli. L'As Roma non è stata citata in giudizio poiché lo sbarco del giocatore non è stato equiparato a un evento sportivo. Pertanto, quel pomeriggio, la società non ha avuto il compito di occuparsi della gestione dei tifosi.