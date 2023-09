San Lorenzo: ragazzo spacca finestrini e specchietti delle auto in sosta

Torna l'incubo a San Lorenzo. Dopo i tre giorni da Bronx dello scorso mese di marzo, quando un uomo ha danneggiato cinque auto, dando fuoco a una sesta vettura in via di Porta San Lorenzo, stesso copione si è presentato nell'adiacente via di Porta Labicana, strada parallela al di la delle mura Aureliane. Due giorni - il 18 e 19 settembre - da incubo, dove un "ragazzo", come segnalato al 112 da alcuni residenti, ha spaccato due finestrini e divelto uno specchietto retrovisore. Nel mirino le auto lasciate regolarmente in sosta nella strada che collega il quartiere universitario alla stazione Termini.

Diverse le chiamate al numero unico per le emergenze che richiedevano un intervento per un forte rumore di vetri infranti. Sul posto gli agenti del commissariato Porta Maggiore di polizia hanno quindi trovato il proprietario di una vettura lasciata in sosta su via di Porta Labicana. Accanto a lui i vetri del finestrino appena spaccato dall'uomo. Del vandalo nessuna traccia.

Già in passato, il 18, 19 e 20 marzo scorsi gli agenti di polizia avevano identificato - per tre giorni consecutivi - un cittadino indiano senza dimora. Il trentottenne venne denunciato per furto aggravato e danneggiamento. Da qui l'allarme di residenti e commercianti. A distanza di sei mesi due nuovi casi, che hanno riacceso l'allarme fra gli abitanti di San Lorenzo.