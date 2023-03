Auto danneggiate e saccheggiate al Tufello e Val Melaina, l'allarme dei residenti

Una serie di finestrini rotti e auto saccheggiate. Succede nel quadrante nord della città tra il Tufello e Val Melaina. Al momento di denunce ufficiali alle forze dell'ordine non ne sarebbero arrivate, eppure le immagini raccolte dai residenti - che nelle prossime ore promettono di rivolgersi a carabinieri o polizia - parlano chiaro.

In pochi giorni si sono contate, secondo chi vive in quelle zona, almeno sette vetture danneggiate. Al Tufello le via particolarmente colpite sono state quelle di via Sarandì, via Monte Rocchetta, e via Monte Soprano. "È diventata una zona invivibile - racconta una residente al nostro giornale inviandoci anche alcune immagini - A un'auto hanno rubato anche le luci posteriori, tempo fa è successo anche a me purtroppo. Mio figlio gira in bicicletta mi ha detto che in zona parecchie macchine sono state saccheggiate".

Giorni prima nella zona di Val Melaina un'altra segnalazione arriva da via Scarpanto: "In poco più di 2 mesi mi hanno sfasciato la macchina e il furgone. Rubato quasi nulla, danni evidenti", si legge in un post sul gruppo del quartiere. Qualcuno commenta e denuncia il timore costante: "Io ho paura quando esco da casa per andare in macchina, veramente non si sa come la trovi, sempre se la trovi".