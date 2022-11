Il risveglio da incubo dei residenti di Settecamini, 9 auto vandalizzate: "Noi abbandonati dalle istituzioni"

Forse un sasso o un bastone. Così ignoti nella notte tra il 17 e il 18 novembre hanno vandalizzato nove auto in via Bertolucci, nel quartiere di Settecamini, periferia di Roma est. In un parcheggio all'aperto che ospita le vetture dei residenti di zona, sono state trovate macchine con finestrini e parabrezza in frantumi.

Oltre al danno, anche la beffa perché a causa del maltempo le auto sono state anche allagate dalla pioggia. "Chiediamo da anni più sicurezza", ha sottolineato l'avvocato Khaty Crimeni, presidente del Comitato Settecamini: "Il quartiere pretende di essere tutelato e monitorato. Chiediamo il rientro della caserma altrimenti ricorreremo alla corte di giustizia della comunità europea, chiediamo un presidio fisso e determinante sul territorio ed un servizio di pattugliamento efficace e capillare h 24. Ricorreremo a tutte le forme di protesta legittime per la sicurezza del nostro territorio", sottolinea l'avvocato.

I cittadini in tal senso si sono già fatti sentire. I comitati e le associazioni di quartiere di Casal Monastero, Case Rosse, C.A.T.T. Colle degli Abeti, La Rustica, Lunghezza, di Nuova Ponte di Nona, Sant'Alessandro, Settecamini e Villaggio Prenestino, infatti, hanno presentato un esposto ai ministeri dell'Interno, della Difesa, al Comune di Roma, al Municipio IV e alle forze dell'ordine per aprire la caserma dei carabinieri di via Rubellia.

"Le grandi assenti sono le Istituzioni, mentre le forze dell'ordine sono presenti. Dai politici solo continue giustificazioni al loro immobilismo - ammonisce Crimeni - di Settecamini ci si ricorda solo durante le campagne elettorali, ma il quartiere ha un patrimonio immenso da valorizzare e noi pretendiamo e vogliamo la riqualificazione del territorio".