Evade dagli arresti domiciliari e danneggia le auto in sosta

E' evaso dalla sua abitazione a Primavalle, si è diretto all'Esquilino ed ha cominciato a danneggire le auto in sosta senza un apparente motivo. Succede a piazza Dante dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 42enne romano con le accuse di evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Nella notte, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri sono intervenuti in piazza Dante dove l’uomo stava danneggiando alcune autovetture in sosta. I militari hanno fermato il 42enne accertando che era evaso dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto con braccialetto elettronico per precedenti reati, allontanandosi dalla sua abitazione in via Giuseppe Piolti de’ Bianchi senza alcun motivo o autorizzazione.

A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche del suo giubbotto 5 flaconi di metadone, per complessivi 500 ml, un coltello e un taglierino. L’eccessivo stato di alterazione psicofisico dell’uomo ha richiesto l’intervento del 118 ma alla vista del personale sanitario il 42enne ha rifiutato le cure e ha opposto resistenza ai Carabinieri che tentavano di contenerlo, minacciandoli anche di morte.

Alla fine, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante sono riusciti a calmarlo e a portarlo in caserma dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Danneggiatore seriale all'Esquilino

Automobilisti dell'Esquilino ancora al centro delle cronache dunque, come accaduto gli scorsi 16 e 17 ottobre quando vennero danneggiate decine di auto in Piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo e Via Filippo Turati. A prenderle di mira, oltre che ad appiccare incendi dolosi fra le strade del quartiere multietnico della Capitale, un cittadino del Togo di 26 anni, arrestato dai carabinieri dopo averlo incastrato anche grazie ad un paio di ciabatte che portava ai piedi durante i suoi blitz notturni.