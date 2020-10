Colli Albani: armato di spranga di ferro danneggia 50 auto in sosta

Notte di vandalismi a Colli Albani dove un uomo armato di una spranga di ferro ha danneggiato decine di auto in sosta. Decine le chiamate al 112 da parte dei residenti che hanno udito il rumore dei vetri infranti tutte ad indicare la presenza di un uomo nord africano che stava distruggendo i lunotti posteriori delle vetture parcheggiate su via dei Colli Albani.

In particolare la chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco dopo la mezzanotte, quando già era in atto il lockdown. Allertati i carabinieri sul posto sono arrivati i militari dell'Arma della stazione Roma Tuscolana che hanno trovato una lunga scia di vetri rotti e auto danneggiate. Poco distante l'uomo che le aveva distrutte, ancora armato del bastone in metallo.

Particolarmente agitato l'uomo è stato poi bloccato dai carabinieri. Identificato in un cittadino egiziano di 41 anni, incensurato, è stato portato alla caserma dei Carabinieri di Roma Piazza Dante e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

