Auto contromano in via di Portonaccio: il video finisce sui social

Welcome to Favelas. È questo oramai il commento che precede i video che immortalano automobilisti percorrere strade - ma anche superstrade - della Capitale contromano. Nell'ultima clip postata venerdì mattina sulla pagina Instagram di WTF che nel post scrive: "Continua la follia sulle strade romane, contromano a via di Portonaccio", si vede una vettura, una station wagon, percorrere in senso vietato la strada mentre alla sua sinistra sfilano vetture nella giusta direzione. Poche centinaia di corsa nel corso della quale la macchina procede sulla strada del IV municipio Tiburtino in direzione Prenestina, con il conducente che poi arresta la sua corsa prima di arrivare al semaforo della via consolare.

Auto contromano a Roma

Quello di via Portonaccio è solo l'ultimo video reso noto dagli utenti di Welcome to Favelas dopo quello dello scorso 25 aprile. In quel caso l'utente riprese un'auto nera percorrere via Leone XIII in contromano.In precedenza stessa copione a Roma nord, su corso Francia. In quel caso si trattava di una utilitaria che procedeva spedita dai Parioli.

Video sui social

Poi ancora a fine marzo dal Muro Torto a piazza Fiume e il video della serata del 25 marzo scorso con un'auto che aveva imboccato contromano la Roma-Fiumicino rischiando di scontrarsi con un'altra che procedeva nel senso giusto. Imprudenza, distrazione, ma anche l'ipotesi che si possa trattare di sfide - da condannare - tese a ottenere like sui social.

Le challenge sui social

Un fenomeno pericoloso, quello delle challenge, risalito prepotentemetne alla ribalta delle cronache dopo la morte a Casal Palocco del piccolo Manuel Proietti, deceduto a 5 anni dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente nell'auto condotta dalla madre contro una Lamborghini Urus, alla cui guida c'erano i Theborderline, YouTuber che intrattengono i loro follower con le loro sfide.