Auto contromano in via Leone XIII: è la seconda volta in pochi mesi

Un auto contromano su via Leone XIII, la strada che “taglia a metà” il parco di Villa Pamphilj. È ciò si sono ritrovati davanti decine di automobilisti allibiti sabato notte, manovra che non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi, complice anche l’orario e una Roma semi deserta in agosto.

La scena è stata immortalata da un automobilista che stava percorrendo la carreggiata in direzione Cipro, e che ha notato una macchina procedere nel suo stesso senso di marcia, ma nell’altra carreggiata, quella che va invece verso circonvallazione Gianicolense.

Nel video, diffuso dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, l’auto procede costeggiando gli ingressi chiusi di Villa Pamphilj, apparentemente incurante delle altre macchine che arrivano dal senso opposto. L’ipotesi più probabile è che l’automobilista arrivasse dalla Gianicolense, e che abbia imboccato per errore o distrazione la carreggiata sbagliata.

Auto contromano a Roma, i precedenti

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica sulle strade romane, e su via Leone XIII. Lo scorso 24 aprile un altro automobilista aveva imboccato la stessa strada contromano, e prima di questo il caso di Corso Francia, con una piccola utilitaria bianca che procedeva spedita dai Parioli. Poi ancora a fine marzo dal Muro Torto a piazza Fiume e il video della serata del 25 marzo scorso con un'auto che aveva imboccato contromano la Roma-Fiumicino rischiando di scontrarsi con un'altra che procedeva nel senso giusto.

A giugno, invece, era toccato alla Colombo: nel breve filmato pubblicato, ancora una volta, da Welcome to Favelas, si vedeva l’auto arrivare contromano, il conducente fermarsi (consapevole probabilmente dell’errore), e poi fare inversione per riprendere la Colombo nel verso giusto. Pochi istanti e sopraggiunge una macchina della polizia, che si lancia all’inseguimento per fermarlo.