Con l'auto rubata contromano seminano il panico a Boccea e l'abbandonano al centro della carreggiata

Un'auto abbandonata contromano al centro della carreggiata, nella trafficatissima via di Boccea. Una scena inusuale. La vettura poco prima aveva infatti seminato il panico rischiando di travolgere scooteristi e automobilisti che procedevano nel giusto senso di marcia. Segnalata l'infrazione agli agenti della municipale in servizio di controllo del territorio prima dell'arrivo dei caschi bianchi è stata abbandonata al centro della strada, in prossimità del civico 110. All'interno della Mercedes, come riferito da diversi testimoni, due giovanissimi, scappati prima dell'intervento dei vigili urbani.

Abbandonata all'altezza di piazza dei Giureconsulti, in zona Cornelia, sul posto sono intervenuti i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Roma e gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale. Eseguiti i primi accertamenti la vettura è risultata essere stata rubata poco prima - intorno alle 13:30 del 3 ottobre - da via Baldo degli Ubaldi.

Restituita la macchina al proprietario starà ora ai caschi bianchi identificare i due ladri. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle parole di alcuni testimoni e dalle immagini video della zona. Nessuno è rimasto ferito.