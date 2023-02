VIDEO | Folle corsa contromano sulla Roma-Fiumicino: frontale evitato all'ultimo istante

Un’auto che sbuca all’improvviso contromano sulla Roma-Fiumicino, rischiando di fare un frontale con gli altri veicoli che la stanno percorrendo nel verso corretto. È la scena che si è presentata poco prima dell’alba del 26 febbraio agli occhi di alcuni automobilisti, uno dei quali è riuscito a riprenderla grazie alla dash cam installata sul cruscotto.

Il video è stato condiviso dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas”, circa un minuto in cui si vede la macchina contromano, una vettura bianca, sfrecciare a tutta velocità in direzione Ostia sulla corsia riservata alle vetture che viaggiano invece verso Roma: “Guarda questo, contromano sul raccordo”, esclama scioccato l’automobilista, citando nella concitazione appunto il raccordo. Nelle immagini si vedono però i cartelli stradali che indicano l’uscita per via della Magliana-Trstevere, posizionati sulla Roma-Fiumicino appunto.

“A momenti mi ammazza”, ripete spaventato l’automobilista fermandosi a bordo strada, nella corsia di emergenza, dove viene raggiunto pochi istanti dopo da un tassista. Un frontale evitato all’ultimo secondo, grazie a una rapida sterzata, che non ha comunque impedito che le due auto si sfiorassero. Non è chiaro dove l’auto contromano sia poi uscita, ma complice anche l’orario non si sono fortunatamente verificati incidenti gravi.