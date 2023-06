Auto contromano sulla Colombo: inversione e inseguimento con la polizia

Attimi di panico la notte scorsa sulla Cristoforo Colombo per gli automobilisti che si sono visti venire incontro un’auto contromano.

La scena è stata immortalata proprio da alcuni automobilisti, che hanno inviato il video alla pagina Instagram Welcome to Favelas. Nel breve filmato si vede l’auto arrivare contromano, il conducente fermarsi (consapevole probabilmente dell’errore), e poi fare inversione per riprendere la Colombo nel verso giusto. Pochi istanti e sopraggiunge una macchina della polizia, che si lancia all’inseguimento per fermarlo.

Non è la prima volta che la Colombo viene imboccata contromano dagli automobilisti, episodi che si sono verificati (e sono stati immortalati) anche su diverse altre strade romane. L'ultimo caso lo scorso 16 giugno, quando una station wagon percorrere via di Portonaccio in senso vietato mentre alla sua sinistra sfilano vetture nella giusta direzione. Poche centinaia di marcia, nel corso della quale la macchina procede sulla strada del IV municipio Tiburtino in direzione Prenestina, con il conducente che poi arresta la sua corsa prima di arrivare al semaforo della via consolare.

Auto contromano a Roma

Prima di via Portonaccio, lo scorso 25 aprile, c'è stato il caso dell'auto nera ripresa mentre percorreva via Leone XIII contromano. In precedenza stessa copione a Roma nord, su corso Francia: in quel caso si trattava di una utilitaria che procedeva spedita dai Parioli.

Video sui social

Ancora, a fine marzo dal Muro Torto a piazza Fiume e il video della serata del 25 marzo scorso con un'auto che aveva imboccato contromano la Roma-Fiumicino rischiando di scontrarsi con un'altra che procedeva nel senso giusto. Imprudenza, distrazione, ma anche l'ipotesi che si possa trattare di sfide - da condannare - tese a ottenere like sui social.