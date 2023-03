Auto contromano sulla Roma Fiumicino

Ancora una vettura contromano in autostrada e ancora sull'A91 Roma-Fiumicino. Dopo il video girato dalla dash cam di un automobilista (qui il video) che si è visto arrivare addosso - sfiorandola - una macchina lanciata in direzione Ostia sulla corsia riservata a chi viaggia verso Roma all'alba dello scorso 26 febbraio, sull'autostrada che collega la Capitale all'aeroporto Leonardo Da Vinci medesima scena, e ancora immortalata da un automobilista in transito sulla giusta direzione di marcia.

Il video, pubblicato sulla pagina Instragram di Welcome to Favelas, riporta la data del 25 marzo. Sono da pochi secondi passate le 22:11 quando le immagini riprendono una vettura che, dopo un sorpasso, si ritrova sulla stessa corsia, nel senso di marcia sbagliato, una vettura bianca - una Fiat Panda - a tutta velocità che solo per una fortunata casualità non ha provocato incidenti. Anche in questo caso, come un mese fa, inevitabili le imprecazioni del conducente della vettura che ha ripreso la scena.