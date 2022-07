Scappano all'alt e si schiantano in auto contro una lavanderia, al volante un giovane senza patente

Ha evitato l'alt della polizia in via Andersen, preso via villa dei Fontanili e poi, all'altezza del civico 575 di via di Torrevecchia si è schiantato con l'auto contro la vetrina di una lavanderia, entrato letteralmente all'interno dell'esercizio commerciale.

È quanto successo nella notte del 5 luglio, a Roma. L'inseguimento con incidente è iniziato intorno alle 2. Sul posto la polizia locale del gruppo Montemario e la polizia di Stato. Nessuno è rimasto ferito, ma solamente per un caso. Al volante dell'auto, una Mercedes presa a noleggio, un ragazzo di 20 anni senza patente. Con lui c'erano altri tre amici.

Al conducente spericolato, negativo all'alcol test, sono stati contestati i reati di guida pericolosa e guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo anche se veicolo a noleggio. Si indaga per capire chi avesse noleggiato e come.