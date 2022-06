Usa auto come ariete e distrugge l'ingresso degli uffici di polizia

E' salito a bordo della sua vettura e l'ha utilizzata come auto-ariete danneggiando uno degli ingressi dell'ufficio di polizia. L'atipica scena è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì nel posto di polizia di Villalba di Guidonia. Ad essere denunciato un 43enne del posto, che poco prima aveva chiamato il commissariato di zona per denunciare un avvenuto furto nella sua abitazione.

A lanciare la propria utilitaria contro il cancello secondario del posto di polizia di viale Kennedy un disabile. Secondo quanto si apprende il 43enne, residente nella frazione del comune di Guidonia Montecelio, aveva denunciato in mattinata un furto nel suo appartamento con il funzionario che aveva - in quanto diversamente abile - deciso di inviare i poliziotti a casa sua per formalizzare la denuncia.

Una attesa che forse il 43enne ha ritenuto troppo lunga, per tale motivo è salito a bordo della sua utilitaria e dopo essere arrivato davanti l'ingresso secondario degli uffici in via Agrigento ha ingranato la prima ed ha danneggiato il cancello. Inevitabile per l'uomo una denuncia a piede libero per danneggiamento.