Auto rubata viene cannibalizzata e scaricata in periferia

Rubata, smontata in tutte le parti rivendibili al mercato nero e abbandonata in strada. Un'auto, talmente tanto cannibalizzata da non riuscire a prima vista a risalire né al modello né alla casa di produzione. Lasciata dietro ai cassonetti dei rifiuti in una strada isolata della periferia sud di Roma, alla Romanina. A parlare da sole sono le immagini, scattate da un residente nella mattinata di giovedì 28 marzo.

La vettura è stata abbandonata in via Maso Finiguerra, fra la Tuscolana e via Luigi Schiavonetti, nel territorio del VII municipio. Completamente smontata: sportelli, cofano anteriore e posteriore. Per non parlare del motore, tutta la strumentazione e gli pneumatici. Depredata in un luogo sicuro con il telaio e il non rivendibile poi scaricato da un furgone dopo averlo assicurato a un palo della luce e fatto cadere dal veicolo. Un'immagine non nuova nelle strade periferiche della Capitale, nella periferia sud cos' come anche nell'area est della città.

"Ci impongono le auto green, i pezzi di ricambio alle stelle e poi ci si ritrova senza macchina - tuona Emanuele Falcetti, che ha trovato la vettura abbandonata alla Romanina -. Ho protocollato intanto una richiesta di rimozione al municipio. Il vero problema è la mancanza di sicurezza e l'impossibilità per i cittadini di sostenere le spese per le nuove vetture, i cui pezzi di ricambio sono alle stelle. Fattore che alimenta il mercato nero e di conseguenza ci ritroviamo con le macchine scaricate e abbandonate in strada".