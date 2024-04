Parcheggia l'auto sui binari, le persone cercano di spostarla per far passare il tram

"Ma chi è quel c****ne che ha lasciato così la macchina?" Una domanda banale, scontata e giustissima. La si sente al termine del video, pubblicato dal canale Instagram Welcome to favelas, nel quale si vedono delle persone sollevare un'auto per permettere ad un tram della linea 19 di continuare la propria corsa. Siamo su via Delpino, a Centocelle. Una strada ormai tristemente nota proprio per fatti del genere.

Nella mattinaia di oggi, sabato 20 aprile, intorno alle 5:00 del mattino, veniva segnalato un "ingombro" agli autisti atac, pronti a mettersi in servizio alle 5:30. Per circa mezzora, quindi, le linee 5 e 19 sono state deviate. Tutta colpa di questa automobile lasciata sui binari in curva lungo il tratto che da via Parlatore porta su via Delpino, in direzione Porta Maggiore. Una volta rimossa, dalle 6 il servizio tram è tornato regolare.

I precedenti

Poco più di un mese fa, il 16 marzo, un intero quadrante del quartiere era rimasto bloccato per un'ora per colpa di un automobilista che, poco prima delle 19, ha parcheggiato l'auto a centro strada impedendo ai tram di effettuare la curva e di immettersi, proveniente da via Bresadola, su via Delpino. C'è poi il caso ormai mitico del 2019, quando una donna aveva paralizzato il quartiere con la sua auto perchè doveva andare a farsi una lampada.

L'azienda del trasporto pubblico nel solo 2022 ha contato 1100 corse di tram saltate per la sosta selvaggia. Il fascicolo sul tavolo della procura trova evoluzioni tra loro diverse: 500 i casi solo nell'estate 2022. In genere arrivano maxi multe inflitte dal giudice per un reato penale. C'è stato anche un caso in cui l'incivile di turno è stato condannato al carcere.