L'auto parcheggiata a centro strada che ha bloccato per un'ora i tram (e un intero quartiere)

Decine di tram bloccati, linee bus deviate. Centinaia di persone in attesa per oltre un'ora alle fermate in attesa di un mezzo che non passava. Un intero quadrante del quartiere per un'ora bloccato, paralizzato e costretto a convivere con la colonna sonora di clacson letteralmente impazziti. Tutta colpa di un automobilista che, poco prima delle 19, ha parcheggiato l'auto a centro strada impedendo ai tram di effettuare la curva e di immettersi, proveniente da via Bresadola, su via Delpino. L'ennesimo caso in questo spicchio di Centocelle dove il parcheggio selvaggio è la regola, diventato arredo urbano e complemento di arredo dei tanti locali aperti nella zona, tutti strapieni, specie all'orario dell'aperitivo.

Sabato 16 marzo. Mancano pochi minuti alle 19. I locali, come tutti i weekend a quest'ora, hanno la fila fuori. Difficile trovare un parcheggio. Pezzi di strada, marciapiedi, slarghi, vengono trasformati in accozzaglie di lamiere. Auto lasciate alla bene e meglio per appagare la fretta di raggiungere gli amici al tavolo, in barba alle regole della strada e del vivere civile. In largo Delpino c'è chi, credendosi evidentemente padrone del mondo, piazza la propria vettura a centro strada, a pochi centimetri dal binario del tram, e fila molto probabilmente in uno dei locali della zona. Peccato però che la sua Citroen arrechi "qualche" fastidio.

Pochi minuti dopo infatti un tram della linea 5 ne paga le conseguenze. L'autista si accorge dell'auto parcheggiata male, capisce la situazione, ma ha il mezzo pieno di gente e ci prova: qui, in quel punto, è un abitudine e chi lavora per Atac su questi percorsi sa come comportarsi. Impegna quindi l'incrocio e curva, o almeno ci prova. Passa quasi tutto il lunghissimo vecchio Stanga. La coda però no, non riesce: se forzasse finirebbe per toccare l'auto e passerebbe, incredibile ma vero, dalla parte del torto. E così si ferma, al centro dell'incrocio. In pochi minuti via Bresadola diventa un lungo serpentone di tram e di imprecazioni, quelle di chi - informato dal conducente - è costretto a scendere dal tram e farsela a piedi. Giunti davanti al parcheggio "capolavoro" le imprecazioni diventano insulti e si uniscono a quelli di un intero quartiere.

Sì, perché intorno al capolavoro decine e decine di centocellini fanno capannello. "Starà a fa' l'aperitivo in qualche locale, sto s*****". "Qua succede una volta a settimana", aggiunge un altro. C'è chi si mette le mani nei capelli, chi ride (per non piangere), c'è chi si improvvisa vigile per "consigliare" agli automobilisti di girare altrove. Passa il tempo: 20 minuti, mezz'ora, arrivano i vigili, due 'gemelloni' su moto. E anche loro reagiscono allibiti per il parcheggio da vero fenomeno. Immediata la chiamata al carro attrezzi. Nel frattempo partono le multe. Già, perché il 'fenomeno' non è isolato. In quello slargo, in quel lembo di asfalto, si sono affastellate 4-5 auto, finite tutte multate. E almeno il doppio, posizionate in modo selvaggio, si trovano verso il Forte Prenestino, alla curva verso via Parlatore.

Alle 20.05 arriva il carro attrezzi: pochi minuti, il tempo di caricare la Citroen e di liberare l'incrocio. Il tram riparte e la viabilità di sblocca. Cosa stesse facendo di così urgente l'automobilista da dover lasciare l'auto a centro strada non è dato saperlo. Per l'intera Centocelle resterà quello che aveva fretta di farsi l'aperitivo.

Per vigili e addetti ATAC è diventato l'ennesimo automobilista incivile da denunciare. Sì perché per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e il suo caso, come centinaia di altri, finirà sul tavolo della procura che in questi anni è finita letteralmente sommersa dalle denunce di Atac. L'azienda del trasporto pubblico nel solo 2022 ha contato 1100 corse di tram saltate per la sosta selvaggia. Il fascicolo sul tavolo della procura trova evoluzioni tra loro diverse: 500 i casi solo nell'estate 2022. In genere arrivano maxi multe inflitte dal giudice per un reato penale. C'è stato anche un caso in cui l'incivile di turno è stato condannato al carcere.

Gli atti arriveranno. Nel frattempo per l'automobilista la sorpresa di non trovare l'auto, finita rimossa.