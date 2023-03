Auto sui binari della Termini-Centocelle: interrotta la tratta finale della linea

È finita sui binari perpendicolarmente. L'insolita immagine di un'auto ferma sulla linea della Termini-Centocelle si è presentata all'alba di mercoledì in via Giovanni Giolitti, altezza via di Santa Bibiana, a due passi dalla stazione Termini. A trovarsi l'Audi davanti anche i macchinisti della linea tranviaria, interrotta temporaneamente nella tratta finale in attesa della rimozione della macchina.

Sono stati gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale a intervenire per "un'auto privata sui binari" alle 5:00 del 1 marzo. Bloccata sulla linea ferrata per rimuovere la vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili i disagi per gli utenti della Termini-Centocelle. Come informato poi da Atac: "A causa di un'auto privata lasciata in sosta sui binari in via Giolitti/Santa Bibiana, siamo stati costretti a limitare il servizio della ferrovia Termini-Centocelle a Ponte Casilino. Per Termini, utilizzare le linee bus 50 e 105".

Rimossa la vettura passate da poco le 7:00, dopo due ore di limitazioni la linea Termini-Centocelle è tornata alla normalità. Resta da accertare come l'automobilista alla guida della vettura sia finito con la macchina sui binari. Accertamenti in corso da parte degli agenti della polizia locale.