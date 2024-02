Autisti Atac picchiati da un branco di ragazzi al capolinea di Piazza Venezia

Accerchiati, spintonati e poi colpiti senza un apparente motivo. Per il gusto di farlo. Due autisti Atac, finiti nel mirino di tre giovani ragazzi. Le violenze in pieno centro storico, al capolinea di Piazza Venezia. Picchiati i due lavoratori, il branco si è poi dileguato nel buio con i due colleghi costretti alle cure dell'ospedale.

L'aggressione è avvenuta lo scorso week end. Sono da poco passate le 2:30 della notte di sabato quando i due colleghi si trovano alla fermata di piazza San Marco, all'ombra del Vittoriano. Sono in attesa di partire per la successiva corsa quando vengono sorpresi da tre giovani, "tutti italiani ventenni", come esposto poi in sede di denuncia. Senza un apparente motivo i due autisti - di 54 e 62 anni - vengono colpiti dal branco a pugni e calci, e poi lasciati in terra

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Viminale di polizia. Affidati alle cure del personale del 118 i due autisti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli dove sono stati medicati e dimessi.

Sporta denuncia resta un giallo per il momento il motivo dell'aggressione, con le due vittime che non hanno saputo fornire spiegazioni ai poliziotti. Elementi utili a rintracciare i tre ragazzi potrebbero arrivare dalla visione delle videocamere di sicurezza della zona.