Laura e Daniela, le autiste Atac che hanno salvato la vita ad un ragazzo

Laura e Daniela, due autiste di Atac, hanno salvato la vita ad un ragazzo che stava minacciando il suicidio. A raccontare quanto avvenuto attraverso i propri canali social, è proprio l'azienda dei trasporti di Roma. Di rientro al deposito di Tor Pagnotta l'autista Laura M., ha visto un ragazzo che staca scavalcando il parapetto del ponte del corridoio della mobilità, che attraversa il grande raccordo anulare.



Immediatamente ha fermato l'autobus e avvisato la centrale, per poi scendere per andare da lui. Contemporaneamente sul posto è arrivata anche la collega Adriana D.T., in servizio su un bus che percorre il senso di marcia opposto.Insieme iniziano a parlare con il giovane, cercando di dissuaderlo dal gesto che sta per compiere.

Fortunatamente le due lo hanno convinto a scendere dalla recinzione. Allertate, sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale in evidente stato confusionale. "Tutto è finito per il meglio, grazie all'intervento tempestivo e alla prontezza delle nostre colleghe", il messaggio di Atac.