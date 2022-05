Picchia autista e spacca la cabina divisoria di vetro del bus

Ha prima spaccato il vetro della cabina divisoria, con le schegge che hanno ferito al volto il l'autista, poi la ha colpito con dei pugni e si è dato alla fuga. A denunciare l'aggressione il conducente di un bus della Roma Tpl in servizio stanotte nella zona de La Rustica.

La richiesta d'intervento da via Achille Vertunni, dove il conducente del 543, un 42enne romano, ha interrotto la corsa dopo essere stato aggredito da un passeggero, "ubriaco" secondo quanto riferito dalla vittima ai carabinieri della stazione di Fidene intervenuti sul posto.

Dopo aver denunciato l'accaduto ai militari dell'arma l'autista è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Tor Sapienza per dare un nome ed un volto all'aggressore, al momento riuscito a far perdere le proprie tracce.