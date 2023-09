Ubriaco alla guida del pullman: ritiro della patente e denuncia per un autista

Ubriaco alla guida di un pullman. Succede in via della Lega Lombarda, zona Nomentano-Bologna, poco distante dalla stazione Tiburtina. Sono stati i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Roma a notare il pullman che viaggiava in strada con un'atipica andatura. Una marcia notata anche da alcuni passanti che nel frattempo lo avevano segnalato ai militari dell'Arma che stava svolgendo un posto di controllo poco distante.

Sottoposto al test alcolemico l'autista è risultato positivo. Denunciato per guida in stato di ebbrezza gli è stata ritirata la patente. Il pullman è stato poi affidato ai colleghi della stessa ditta, giunti sul posto dopo essere stati chiamati dagli stessi carabinieri.

L'autobus - a fine corsa e senza passeggeri a bordo - aveva svolto un servizio sostitutivo notturno.