Autista Atac "scrolla" il telefono alla guida: video sui social e indagine interna

Un autista Atac finisce nuovamente nella bufera per il comportamento tenuto alla guida. E ancora una volta è un passeggero a immortalare la scena, con un video condiviso su Twitter in cui si si vede il dipendente della municipalizzata usare il telefono mentre regge il volante.

Il cittadino che ha postato il video, un breve filmato in cui si vedono solo le braccia dell’autista e la mano destra intenta a “scrollare” la schermata dello smartphone, ha riferito che l’episodio si è verificato intorno alle 13.30 su un bus della linea 8 Nav, la linea sostitutiva istituita per percorrere il tragitto del tram 8, attualmente fermo per lavori. La zona è quella di largo di Torre Argentina, come si intravede dai finestrini. La segnalazione è arrivata anche ad Atac (chiamata in causa anche tramite Twitter da altri utenti), che ha immediatamente fatto partire gli accertamenti per verificare l’accaduto.

“Stiamo approfondendo e saremo rigorosi - fanno sapere dall’azienda - Si tratta di un comportamento vietato e in alcun modo ammesso in guida". Come detto, non è la prima volta che un autista della partecipata finisce nella bufera dopo essere stato immortalato in video che mostrano comportamenti inappropriati e poco sicuri alla guida.

A settembre due gli episodi che avevano suscitato polemiche: il primo ha riguardato il conducente di un bus della linea 881, quella che da corso Vittorio Emanuele arriva sino alla Pisana, intento a guardare la partita della Lazio mentre guidava; il secondo, risalente a qualche giorno prima, ha coinvolto un autista che si è addormentato al volante mentre a bordo del bus portava sette passeggeri ed è andato a schiantarsi contro una palina: “Ho avuto un colpo di sonno - si era giustificato - che devo fa?”.

Nell’ultimo caso l’azienda si era attivata per rintracciare il conducente, che nelle ore successive era stato sospeso preventivamente sia dal servizio sia dallo stipendio sino a conclusione dell’indagine interna.