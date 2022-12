Autista Atac ferma il bus per litigare con un automobilista: "Te sfonno!". Sospeso senza stipendio

Ancora un video sui social, rilanciato dai cittadini, a mettere nei guai un dipendente Atac. E' stato infatti sospeso dal servizio l'autista protagonista del filmato condiviso ieri - tra gli altri - dall'apprezzata giornalista di Repubblica Floriana Bulfon.

Cosa si vede nel video

Nelle immagini si vede un autista scendere dall'autobus per imprecare e avvicinarsi minaccioso ad un automobilista colpevole, forse, di un sorpasso a destra. "Te sfonno, te sfonnooo", la minaccia proferita. Un gruppo di persone (tra loro anche un dipendente Ama) ha cercato di fermare e calmare il dipendente dell'azienda di trasporto pubblico romano che - ricordiamo - per regolamento durante il servizio non può scendere dal mezzo.

L'intera scena è avvenuta davanti agli occhi di decine di testimoni e soprattutto di diversi smartphone che hanno ripreso la scena, poi rilanciato su twitter, facebook e tiktok.

La nota dell'azienda

L'azienda, in una nota, ha annunciato di aver "sospeso da funzioni e stipendio" il conducente, spiegando di averlo individuato e sospeso perché "coinvolto in un diverbio per questioni di viabilità". Ma soprattutto "si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico. Il provvedimento di sospensione, dalle funzioni e dallo stipendio, è stato deciso a seguito di immediata indagine attivata dall'azienda a seguito di segnalazione ricevuta nel primo pomeriggio".