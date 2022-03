È stato scovato il branco che ha rapinato un'autista Atac e dirottato un bus

Sono stati identificati e rintracciati i presunti responsabili dell'aggressione ai danni di un autista Atac avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Selva Candida, zona Roma Ovest. Si tratta di un gruppo di ventenni di origine straniera, individuati dagli investigatori del 14esimo distretto Primavalle e denunciati per rapina, lesioni e danneggiamento.

Ad aiutare i poliziotti a risalire al branco sono state le immagini delle videocamere di sorveglianza installate sui mezzi della linea notturna 904 e le testimonianza del conducente. L'aggressione è avvenuta intorno all’una, mentre l'autobus percorreva via Boccea. Il gruppetto, dopo essere salito a bordo del bus, aveva fatto irruzione nella cabina del conducente, aveva svuotato l’estintore in dotazione sul pavimento e sui finestrini e poi aveva minacciato l'autista costringendolo a deviare il mezzo dal suo percorso. Arrivati in via Selva Nera, lo avevano rapinato.

Sempre sulla stessa linea e la stessa notte, circa mezz'ora dopo, si è verificata un'altra aggressione al capolinea di largo Bedeschi. In questo caso l’aggressore, ancora non identificato, ha prima tentato di forzare la porta del posto guida e poi si è scagliato contro il conducente colpendolo con un pugno. Prima di fuggire ha anche lanciato un sasso contro un vetro distruggendolo.