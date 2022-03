Il branco che aggredisce e rapina autista Atac e poi dirotta un bus

Notte di paura per un autista Atac di 33 anni, vittima del branco, e costretto sotto minaccia a deviare il bus della linea 904 dal suo percorso. È quanto successo poco prima delle due del mattino di martedì 29 marzo in zona Selva Candida

Il conducente era al volante dell'autobus notturno quando, in via di Boccea, sono saliti a bordo 4 giovani stranieri. I ragazzi hanno iniziato a urlare e cercare di danneggiare il mezzo. Poi hanno fatto irruzione nella cabina del conducente e, dopo essersi impossessati dell'estintore in dotazione sul bus lo hanno svuotato sul mezzo e hanno minacciato l'autista costringendolo a deviare il bus dal suo percorso.

Una volta arrivati nella zona di via Selva Nera, all'altezza di via Irma Bandiera, l'autista è stato rapinato di 40 euro. Il branco, sceso dall'autobus, è quindi fuggito a piedi portandosi via anche l'estintore. Ad allertare i soccorsi, nonostante lo choc, è stato lo stesso dipendente Atac. Il 33enne, che non ha voluto ricorrere alle cure mediche, ha denunciato il tutto alla polizia che ora indaga sul fatto.